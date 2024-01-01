10 منات تركمانستاني إلى جنيه مصري

تحويل TMT إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
140.00 egp

1.000 TMT = 14.00 EGP

Mid-market exchange rate at 07:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٧١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧٢
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٥٥١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٥١٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٨١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه مصري
1 TMT١٤٫٠٠٠٢٠ EGP
5 TMT٧٠٫٠٠١٠٠ EGP
10 TMT١٤٠٫٠٠٢٠٠ EGP
20 TMT٢٨٠٫٠٠٤٠٠ EGP
50 TMT٧٠٠٫٠١٠٠٠ EGP
100 TMT١٬٤٠٠٫٠٢٠٠٠ EGP
250 TMT٣٬٥٠٠٫٠٥٠٠٠ EGP
500 TMT٧٬٠٠٠٫١٠٠٠٠ EGP
1000 TMT١٤٬٠٠٠٫٢٠٠٠٠ EGP
2000 TMT٢٨٬٠٠٠٫٤٠٠٠٠ EGP
5000 TMT٧٠٬٠٠١٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 TMT١٤٠٬٠٠٢٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Turkmenistani Manat
1 EGP٠٫٠٧١٤٣ TMT
5 EGP٠٫٣٥٧١٤ TMT
10 EGP٠٫٧١٤٢٧ TMT
20 EGP١٫٤٢٨٥٥ TMT
50 EGP٣٫٥٧١٣٧ TMT
100 EGP٧٫١٤٢٧٤ TMT
250 EGP١٧٫٨٥٦٨٥ TMT
500 EGP٣٥٫٧١٣٧٠ TMT
1000 EGP٧١٫٤٢٧٤٠ TMT
2000 EGP١٤٢٫٨٥٤٨٠ TMT
5000 EGP٣٥٧٫١٣٧٠٠ TMT
10000 EGP٧١٤٫٢٧٤٠٠ TMT