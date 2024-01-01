50 منات تركمانستاني إلى جنيه مصري

تحويل TMT إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

50 tmt
701.04 egp

1.000 TMT = 14.02 EGP

Mid-market exchange rate at 07:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٥٢١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٥١٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه مصري
1 TMT١٤٫٠٢٠٧٠ EGP
5 TMT٧٠٫١٠٣٥٠ EGP
10 TMT١٤٠٫٢٠٧٠٠ EGP
20 TMT٢٨٠٫٤١٤٠٠ EGP
50 TMT٧٠١٫٠٣٥٠٠ EGP
100 TMT١٬٤٠٢٫٠٧٠٠٠ EGP
250 TMT٣٬٥٠٥٫١٧٥٠٠ EGP
500 TMT٧٬٠١٠٫٣٥٠٠٠ EGP
1000 TMT١٤٬٠٢٠٫٧٠٠٠٠ EGP
2000 TMT٢٨٬٠٤١٫٤٠٠٠٠ EGP
5000 TMT٧٠٬١٠٣٫٥٠٠٠٠ EGP
10000 TMT١٤٠٬٢٠٧٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Turkmenistani Manat
1 EGP٠٫٠٧١٣٢ TMT
5 EGP٠٫٣٥٦٦٢ TMT
10 EGP٠٫٧١٣٢٣ TMT
20 EGP١٫٤٢٦٤٦ TMT
50 EGP٣٫٥٦٦١٥ TMT
100 EGP٧٫١٣٢٣٠ TMT
250 EGP١٧٫٨٣٠٧٥ TMT
500 EGP٣٥٫٦٦١٥٠ TMT
1000 EGP٧١٫٣٢٣٠٠ TMT
2000 EGP١٤٢٫٦٤٦٠٠ TMT
5000 EGP٣٥٦٫٦١٥٠٠ TMT
10000 EGP٧١٣٫٢٣٠٠٠ TMT