100 ليو روماني إلى روبية باكستانية

تحويل RON إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
٦٬١٦٢٫١٩ pkr

1.00000 RON = 61.62190 PKR

Mid-market exchange rate at 15:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073289.29991.468031.651590.9638518.8325
1GBP1.153411.2377102.9881.693051.904741.1117121.7192
1USD0.93180.80795183.2091.36791.538940.898117.548
1INR0.01119820.009709890.012017910.01643930.01849480.01079330.210891

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Pakistani Rupee
1 RON61.62190 PKR
5 RON308.10950 PKR
10 RON616.21900 PKR
20 RON1232.43800 PKR
50 RON3081.09500 PKR
100 RON6162.19000 PKR
250 RON15405.47500 PKR
500 RON30810.95000 PKR
1000 RON61621.90000 PKR
2000 RON123243.80000 PKR
5000 RON308109.50000 PKR
10000 RON616219.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Romanian Leu
1 PKR0.01623 RON
5 PKR0.08114 RON
10 PKR0.16228 RON
20 PKR0.32456 RON
50 PKR0.81140 RON
100 PKR1.62280 RON
250 PKR4.05700 RON
500 PKR8.11400 RON
1000 PKR16.22800 RON
2000 PKR32.45600 RON
5000 PKR81.14000 RON
10000 PKR162.28000 RON