ألف روبية باكستانية إلى ليو روماني
تحويل PKR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ليو روماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Pakistani rupees
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Romanian Leu / Pakistani Rupee
|1 RON
|61.39180 PKR
|5 RON
|306.95900 PKR
|10 RON
|613.91800 PKR
|20 RON
|1227.83600 PKR
|50 RON
|3069.59000 PKR
|100 RON
|6139.18000 PKR
|250 RON
|15347.95000 PKR
|500 RON
|30695.90000 PKR
|1000 RON
|61391.80000 PKR
|2000 RON
|122783.60000 PKR
|5000 RON
|306959.00000 PKR
|10000 RON
|613918.00000 PKR