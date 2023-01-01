5 روبية باكستانية إلى ليو روماني

تحويل PKR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥ pkr
٠٫٠٨ ron

1.00000 PKR = 0.01629 RON

Mid-market exchange rate at 04:42
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.17880.8079833.67291.36493.751628.4023
1EUR1.0736189.30080.867453.943231.465364.0277230.4927
1INR0.01202230.011198110.009713810.04415670.01640920.04510280.341461
1GBP1.237651.1528102.94614.545761.689274.6431735.1521

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Romanian Leu
1 PKR0.01629 RON
5 PKR0.08144 RON
10 PKR0.16289 RON
20 PKR0.32578 RON
50 PKR0.81444 RON
100 PKR1.62888 RON
250 PKR4.07220 RON
500 PKR8.14440 RON
1000 PKR16.28880 RON
2000 PKR32.57760 RON
5000 PKR81.44400 RON
10000 PKR162.88800 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Pakistani Rupee
1 RON61.39180 PKR
5 RON306.95900 PKR
10 RON613.91800 PKR
20 RON1227.83600 PKR
50 RON3069.59000 PKR
100 RON6139.18000 PKR
250 RON15347.95000 PKR
500 RON30695.90000 PKR
1000 RON61391.80000 PKR
2000 RON122783.60000 PKR
5000 RON306959.00000 PKR
10000 RON613918.00000 PKR