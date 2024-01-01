5 пакистанских рупий в румынские леи

Сконвертируйте PKR в RON по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = L0,01670 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 PKR в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01670,0167
Низкий0,01640,0159
В среднем0,01650,0163
Изменение2.07%2.35%
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Соотношение 1 PKR к RON

За последние 30 дней максимальный курс PKR к RON составил 0,0167, а минимальный — 0,0164. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0165. Изменение курса PKR к RON в процентном соотношении составило 2.07.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к RON составил 0,0167, а минимальный — 0,0159. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0163. Изменение курса PKR к RON в процентном соотношении составило 2.35.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Румынский лей
1 PKR0,01670 RON
5 PKR0,08350 RON
10 PKR0,16699 RON
20 PKR0,33399 RON
50 PKR0,83497 RON
100 PKR1,66993 RON
250 PKR4,17483 RON
500 PKR8,34965 RON
1000 PKR16,69930 RON
2000 PKR33,39860 RON
5000 PKR83,49650 RON
10000 PKR166,99300 RON
Обменные курсы Румынский лей / Пакистанская рупия
1 RON59,88280 PKR
5 RON299,41400 PKR
10 RON598,82800 PKR
20 RON1 197,65600 PKR
50 RON2 994,14000 PKR
100 RON5 988,28000 PKR
250 RON14 970,70000 PKR
500 RON29 941,40000 PKR
1000 RON59 882,80000 PKR
2000 RON119 765,60000 PKR
5000 RON299 414,00000 PKR
10000 RON598 828,00000 PKR