5000 غواراني باراغواي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل PYG إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pyg
١٫١٢ nzd

1.00000 PYG = 0.00022 NZD

Mid-market exchange rate at 09:39
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5365783.2010.9306555.88071.349451.363750.805899
1AUD0.6508154.14720.60567736.36720.8782220.8875290.524479
1INR0.01201910.018468210.01118570.6716350.01621920.0163910.00968617
1EUR1.07451.6510489.3995160.04381.449981.465350.86595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار نيوزيلندي
1 PYG0.00022 NZD
5 PYG0.00112 NZD
10 PYG0.00224 NZD
20 PYG0.00448 NZD
50 PYG0.01119 NZD
100 PYG0.02238 NZD
250 PYG0.05595 NZD
500 PYG0.11189 NZD
1000 PYG0.22379 NZD
2000 PYG0.44757 NZD
5000 PYG1.11894 NZD
10000 PYG2.23787 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / غواراني باراغواي
1 NZD4468.54000 PYG
5 NZD22342.70000 PYG
10 NZD44685.40000 PYG
20 NZD89370.80000 PYG
50 NZD223427.00000 PYG
100 NZD446854.00000 PYG
250 NZD1117135.00000 PYG
500 NZD2234270.00000 PYG
1000 NZD4468540.00000 PYG
2000 NZD8937080.00000 PYG
5000 NZD22342700.00000 PYG
10000 NZD44685400.00000 PYG