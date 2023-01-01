ألف غواراني باراغواي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل PYG إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pyg
٠٫٢٢ nzd

1.00000 PYG = 0.00022 NZD

Mid-market exchange rate at 09:38
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5362283.21750.9306555.88041.349351.363750.805704
1AUD0.65095154.17040.60581736.37530.8783590.8877330.524473
1INR0.01201670.018460310.01118350.6714980.01621470.01638780.00968191
1EUR1.07451.6506689.4172160.04351.449881.465350.8657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار نيوزيلندي
1 PYG0.00022 NZD
5 PYG0.00112 NZD
10 PYG0.00224 NZD
20 PYG0.00447 NZD
50 PYG0.01119 NZD
100 PYG0.02237 NZD
250 PYG0.05593 NZD
500 PYG0.11186 NZD
1000 PYG0.22371 NZD
2000 PYG0.44742 NZD
5000 PYG1.11856 NZD
10000 PYG2.23712 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / غواراني باراغواي
1 NZD4470.03000 PYG
5 NZD22350.15000 PYG
10 NZD44700.30000 PYG
20 NZD89400.60000 PYG
50 NZD223501.50000 PYG
100 NZD447003.00000 PYG
250 NZD1117507.50000 PYG
500 NZD2235015.00000 PYG
1000 NZD4470030.00000 PYG
2000 NZD8940060.00000 PYG
5000 NZD22350150.00000 PYG
10000 NZD44700300.00000 PYG