500 بيزو فلبيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل PHP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٢١٩٬٧٤٤ vnd

1.00000 PHP = 439.48700 VND

Mid-market exchange rate at 02:22
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365350.931951.53480.8081131300.93149.5657.2813
1CAD0.73241310.6825521.124110.591873952.818109.5435.33292
1EUR1.073051.4650911.646920.867151395.96160.4957.8132
1AUD0.651550.8895940.60719410.526526847.62197.44914.74413

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Vietnamese Dong
1 PHP439.48700 VND
5 PHP2197.43500 VND
10 PHP4394.87000 VND
20 PHP8789.74000 VND
50 PHP21974.35000 VND
100 PHP43948.70000 VND
250 PHP109871.75000 VND
500 PHP219743.50000 VND
1000 PHP439487.00000 VND
2000 PHP878974.00000 VND
5000 PHP2197435.00000 VND
10000 PHP4394870.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Philippine Peso
1 VND0.00228 PHP
5 VND0.01138 PHP
10 VND0.02275 PHP
20 VND0.04551 PHP
50 VND0.11377 PHP
100 VND0.22754 PHP
250 VND0.56885 PHP
500 VND1.13769 PHP
1000 VND2.27538 PHP
2000 VND4.55076 PHP
5000 VND11.37690 PHP
10000 VND22.75380 PHP