5000 بيزو فلبيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل PHP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ php
٢٬١٩٧٬٢٣٠ vnd

1.00000 PHP = 439.44600 VND

Mid-market exchange rate at 02:24
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365450.932051.534920.8082441301.58149.5757.28135
1CAD0.73235910.6825981.124110.591925953.224109.5435.33256
1EUR1.07291.4649911.646820.86721396.47160.4757.81216
1AUD0.65150.8895910.60723310.526571847.97997.44814.7438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Vietnamese Dong
1 PHP439.44600 VND
5 PHP2197.23000 VND
10 PHP4394.46000 VND
20 PHP8788.92000 VND
50 PHP21972.30000 VND
100 PHP43944.60000 VND
250 PHP109861.50000 VND
500 PHP219723.00000 VND
1000 PHP439446.00000 VND
2000 PHP878892.00000 VND
5000 PHP2197230.00000 VND
10000 PHP4394460.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Philippine Peso
1 VND0.00228 PHP
5 VND0.01138 PHP
10 VND0.02276 PHP
20 VND0.04551 PHP
50 VND0.11378 PHP
100 VND0.22756 PHP
250 VND0.56890 PHP
500 VND1.13780 PHP
1000 VND2.27559 PHP
2000 VND4.55118 PHP
5000 VND11.37795 PHP
10000 VND22.75590 PHP