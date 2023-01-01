1 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى ليو روماني

تحويل PGK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١ pgk
١٫٢٥ ron

1.00000 PGK = 1.24882 RON

Mid-market exchange rate at 23:11
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.072489.17011.46491.647190.964618.7445
1GBP1.1536711.2372102.8731.690021.900311.1128321.625
1USD0.93240.808277183.151.3661.535980.899517.479
1INR0.01121450.009720710.012026510.01642810.01847240.01081780.21021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا كينا غينيا الجديدة

PGK إلى USD

PGK إلى EUR

PGK إلى GBP

PGK إلى INR

PGK إلى JPY

PGK إلى RUB

PGK إلى AUD

PGK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Romanian Leu
1 PGK1.24882 RON
5 PGK6.24410 RON
10 PGK12.48820 RON
20 PGK24.97640 RON
50 PGK62.44100 RON
100 PGK124.88200 RON
250 PGK312.20500 RON
500 PGK624.41000 RON
1000 PGK1248.82000 RON
2000 PGK2497.64000 RON
5000 PGK6244.10000 RON
10000 PGK12488.20000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Papua New Guinean Kina
1 RON0.80076 PGK
5 RON4.00378 PGK
10 RON8.00756 PGK
20 RON16.01512 PGK
50 RON40.03780 PGK
100 RON80.07560 PGK
250 RON200.18900 PGK
500 RON400.37800 PGK
1000 RON800.75600 PGK
2000 RON1601.51200 PGK
5000 RON4003.78000 PGK
10000 RON8007.56000 PGK