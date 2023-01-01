10 آلاف ليو روماني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل RON إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
8126.43 pgk

1.00000 RON = 0.81264 PGK

Mid-market exchange rate at 15:29
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931651.36771.539170.807821.349950.89883.2165
1EUR1.0733511.468021.652070.8671.448970.9638589.3204
1CAD0.7311540.68118911.125370.5906410.9870220.65657760.8441
1AUD0.64970.6053010.88859510.524840.8770630.58343154.0658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Papua New Guinean Kina
1 RON0.81264 PGK
5 RON4.06321 PGK
10 RON8.12643 PGK
20 RON16.25286 PGK
50 RON40.63215 PGK
100 RON81.26430 PGK
250 RON203.16075 PGK
500 RON406.32150 PGK
1000 RON812.64300 PGK
2000 RON1625.28600 PGK
5000 RON4063.21500 PGK
10000 RON8126.43000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Romanian Leu
1 PGK1.23055 RON
5 PGK6.15275 RON
10 PGK12.30550 RON
20 PGK24.61100 RON
50 PGK61.52750 RON
100 PGK123.05500 RON
250 PGK307.63750 RON
500 PGK615.27500 RON
1000 PGK1230.55000 RON
2000 PGK2461.10000 RON
5000 PGK6152.75000 RON
10000 PGK12305.50000 RON