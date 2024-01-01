بالبوا بنمي إلى ريال عماني

تحويل PAB إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
384.980 omr

B/.1.000 PAB = ر.ع.0.3850 OMR

Mid-market exchange rate at 15:36
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PAB إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.8031.5111.6480.94921.351
1 GBP1.18111.322110.8051.7851.9471.12125.221
1 USD0.8940.756183.8161.351.4730.84819.078
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / الريال العماني
1 PAB٠٫٣٨٤٩٨ OMR
5 PAB١٫٩٢٤٩٠ OMR
10 PAB٣٫٨٤٩٨٠ OMR
20 PAB٧٫٦٩٩٦٠ OMR
50 PAB١٩٫٢٤٩٠٠ OMR
100 PAB٣٨٫٤٩٨٠٠ OMR
250 PAB٩٦٫٢٤٥٠٠ OMR
500 PAB١٩٢٫٤٩٠٠٠ OMR
1000 PAB٣٨٤٫٩٨٠٠٠ OMR
2000 PAB٧٦٩٫٩٦٠٠٠ OMR
5000 PAB١٬٩٢٤٫٩٠٠٠٠ OMR
10000 PAB٣٬٨٤٩٫٨٠٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Panamanian Balboa
1 OMR٢٫٥٩٧٥٤ PAB
5 OMR١٢٫٩٨٧٧٠ PAB
10 OMR٢٥٫٩٧٥٤٠ PAB
20 OMR٥١٫٩٥٠٨٠ PAB
50 OMR١٢٩٫٨٧٧٠٠ PAB
100 OMR٢٥٩٫٧٥٤٠٠ PAB
250 OMR٦٤٩٫٣٨٥٠٠ PAB
500 OMR١٬٢٩٨٫٧٧٠٠٠ PAB
1000 OMR٢٬٥٩٧٫٥٤٠٠٠ PAB
2000 OMR٥٬١٩٥٫٠٨٠٠٠ PAB
5000 OMR١٢٬٩٨٧٫٧٠٠٠٠ PAB
10000 OMR٢٥٬٩٧٥٫٤٠٠٠٠ PAB