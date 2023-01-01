100 بالبوا بنمي إلى ريال عماني

تحويل PAB إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pab
٣٨٫٥٠٣ omr

1.00000 PAB = 0.38503 OMR

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنمي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الريال العماني
1 PAB0.38503 OMR
5 PAB1.92512 OMR
10 PAB3.85025 OMR
20 PAB7.70050 OMR
50 PAB19.25125 OMR
100 PAB38.50250 OMR
250 PAB96.25625 OMR
500 PAB192.51250 OMR
1000 PAB385.02500 OMR
2000 PAB770.05000 OMR
5000 PAB1925.12500 OMR
10000 PAB3850.25000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Panamanian Balboa
1 OMR2.59723 PAB
5 OMR12.98615 PAB
10 OMR25.97230 PAB
20 OMR51.94460 PAB
50 OMR129.86150 PAB
100 OMR259.72300 PAB
250 OMR649.30750 PAB
500 OMR1298.61500 PAB
1000 OMR2597.23000 PAB
2000 OMR5194.46000 PAB
5000 OMR12986.15000 PAB
10000 OMR25972.30000 PAB