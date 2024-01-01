بالبوا بنمي إلى جنيه مصري

تحويل PAB إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
48,777.80 egp

B/.1.000 PAB = E£48.78 EGP

Mid-market exchange rate at 14:59
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PAB إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11793.6911.5111.650.94821.341
1 GBP1.1811.319110.5681.7831.9481.11925.185
1 USD0.8950.758183.8431.3521.4770.84919.098
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه مصري
1 PAB٤٨٫٧٧٧٨٠ EGP
5 PAB٢٤٣٫٨٨٩٠٠ EGP
10 PAB٤٨٧٫٧٧٨٠٠ EGP
20 PAB٩٧٥٫٥٥٦٠٠ EGP
50 PAB٢٬٤٣٨٫٨٩٠٠٠ EGP
100 PAB٤٬٨٧٧٫٧٨٠٠٠ EGP
250 PAB١٢٬١٩٤٫٤٥٠٠٠ EGP
500 PAB٢٤٬٣٨٨٫٩٠٠٠٠ EGP
1000 PAB٤٨٬٧٧٧٫٨٠٠٠٠ EGP
2000 PAB٩٧٬٥٥٥٫٦٠٠٠٠ EGP
5000 PAB٢٤٣٬٨٨٩٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 PAB٤٨٧٬٧٧٨٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Panamanian Balboa
1 EGP٠٫٠٢٠٥٠ PAB
5 EGP٠٫١٠٢٥١ PAB
10 EGP٠٫٢٠٥٠١ PAB
20 EGP٠٫٤١٠٠٢ PAB
50 EGP١٫٠٢٥٠٦ PAB
100 EGP٢٫٠٥٠١١ PAB
250 EGP٥٫١٢٥٢٨ PAB
500 EGP١٠٫٢٥٠٥٥ PAB
1000 EGP٢٠٫٥٠١١٠ PAB
2000 EGP٤١٫٠٠٢٢٠ PAB
5000 EGP١٠٢٫٥٠٥٥٠ PAB
10000 EGP٢٠٥٫٠١١٠٠ PAB