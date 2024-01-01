20 بالبوا بنمي إلى جنيه مصري

تحويل PAB إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 pab
975.71 egp

B/.1.000 PAB = E£48.79 EGP

Mid-market exchange rate at 15:00
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PAB إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11893.6981.5111.650.94821.325
1 GBP1.1811.319110.5591.7831.9471.11925.162
1 USD0.8950.758183.8421.3521.4770.84919.082
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه مصري
1 PAB٤٨٫٧٨٥٣٠ EGP
5 PAB٢٤٣٫٩٢٦٥٠ EGP
10 PAB٤٨٧٫٨٥٣٠٠ EGP
20 PAB٩٧٥٫٧٠٦٠٠ EGP
50 PAB٢٬٤٣٩٫٢٦٥٠٠ EGP
100 PAB٤٬٨٧٨٫٥٣٠٠٠ EGP
250 PAB١٢٬١٩٦٫٣٢٥٠٠ EGP
500 PAB٢٤٬٣٩٢٫٦٥٠٠٠ EGP
1000 PAB٤٨٬٧٨٥٫٣٠٠٠٠ EGP
2000 PAB٩٧٬٥٧٠٫٦٠٠٠٠ EGP
5000 PAB٢٤٣٬٩٢٦٫٥٠٠٠٠ EGP
10000 PAB٤٨٧٬٨٥٣٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Panamanian Balboa
1 EGP٠٫٠٢٠٥٠ PAB
5 EGP٠٫١٠٢٤٩ PAB
10 EGP٠٫٢٠٤٩٨ PAB
20 EGP٠٫٤٠٩٩٦ PAB
50 EGP١٫٠٢٤٩٠ PAB
100 EGP٢٫٠٤٩٨٠ PAB
250 EGP٥٫١٢٤٥٠ PAB
500 EGP١٠٫٢٤٩٠٠ PAB
1000 EGP٢٠٫٤٩٨٠٠ PAB
2000 EGP٤٠٫٩٩٦٠٠ PAB
5000 EGP١٠٢٫٤٩٠٠٠ PAB
10000 EGP٢٠٤٫٩٨٠٠٠ PAB