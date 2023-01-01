روبية نيبالية إلى دولار فيجي

تحويل NPR إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٧٫٠٧ fjd

1.00000 NPR = 0.01707 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:23 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NPR إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3578
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917521.1120121.1668
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560670.9050517.2277
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01883060.01092010.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار فيجي
1 NPR0.01707 FJD
5 NPR0.08535 FJD
10 NPR0.17069 FJD
20 NPR0.34139 FJD
50 NPR0.85347 FJD
100 NPR1.70694 FJD
250 NPR4.26735 FJD
500 NPR8.53470 FJD
1000 NPR17.06940 FJD
2000 NPR34.13880 FJD
5000 NPR85.34700 FJD
10000 NPR170.69400 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Nepalese Rupee
1 FJD58.58440 NPR
5 FJD292.92200 NPR
10 FJD585.84400 NPR
20 FJD1171.68800 NPR
50 FJD2929.22000 NPR
100 FJD5858.44000 NPR
250 FJD14646.10000 NPR
500 FJD29292.20000 NPR
1000 FJD58584.40000 NPR
2000 FJD117168.80000 NPR
5000 FJD292922.00000 NPR
10000 FJD585844.00000 NPR