متكال موزمبيقي إلى ليرة لبنانية

تحويل MZN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٢٣٥٬٤٦٩ lbp

1.00000 MZN = 235.46900 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436841.661890.964618.364
1GBP1.1528711.22915102.1761.656591.916061.1120621.1726
1USD0.9380.81357183.1271.347751.558850.904817.2254
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875260.01088460.207218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه لبناني
1 MZN235.46900 LBP
5 MZN1177.34500 LBP
10 MZN2354.69000 LBP
20 MZN4709.38000 LBP
50 MZN11773.45000 LBP
100 MZN23546.90000 LBP
250 MZN58867.25000 LBP
500 MZN117734.50000 LBP
1000 MZN235469.00000 LBP
2000 MZN470938.00000 LBP
5000 MZN1177345.00000 LBP
10000 MZN2354690.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / ميثامبيكان
1 LBP0.00425 MZN
5 LBP0.02123 MZN
10 LBP0.04247 MZN
20 LBP0.08494 MZN
50 LBP0.21234 MZN
100 LBP0.42468 MZN
250 LBP1.06171 MZN
500 LBP2.12342 MZN
1000 LBP4.24684 MZN
2000 LBP8.49368 MZN
5000 LBP21.23420 MZN
10000 LBP42.46840 MZN