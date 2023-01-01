متكال موزمبيقي إلى دينار بحريني

تحويل MZN إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٥٫٩٠٠ bhd

1.00000 MZN = 0.00590 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:45 UTC
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MZN إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.9646518.3639
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.915611.1121821.1715
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558480.904817.2245
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01874820.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Bahraini Dinar
1 MZN0.00590 BHD
5 MZN0.02950 BHD
10 MZN0.05900 BHD
20 MZN0.11800 BHD
50 MZN0.29500 BHD
100 MZN0.59001 BHD
250 MZN1.47501 BHD
500 MZN2.95003 BHD
1000 MZN5.90005 BHD
2000 MZN11.80010 BHD
5000 MZN29.50025 BHD
10000 MZN59.00050 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / ميثامبيكان
1 BHD169.49000 MZN
5 BHD847.45000 MZN
10 BHD1694.90000 MZN
20 BHD3389.80000 MZN
50 BHD8474.50000 MZN
100 BHD16949.00000 MZN
250 BHD42372.50000 MZN
500 BHD84745.00000 MZN
1000 BHD169490.00000 MZN
2000 BHD338980.00000 MZN
5000 BHD847450.00000 MZN
10000 BHD1694900.00000 MZN