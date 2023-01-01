1 دينار بحريني إلى متكال موزمبيقي

تحويل BHD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1 bhd
169.29 mzn

1.00000 BHD = 169.29100 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:50 UTC
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BHD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / ميثامبيكان
1 BHD169.29100 MZN
5 BHD846.45500 MZN
10 BHD1692.91000 MZN
20 BHD3385.82000 MZN
50 BHD8464.55000 MZN
100 BHD16929.10000 MZN
250 BHD42322.75000 MZN
500 BHD84645.50000 MZN
1000 BHD169291.00000 MZN
2000 BHD338582.00000 MZN
5000 BHD846455.00000 MZN
10000 BHD1692910.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Bahraini Dinar
1 MZN0.00591 BHD
5 MZN0.02953 BHD
10 MZN0.05907 BHD
20 MZN0.11814 BHD
50 MZN0.29535 BHD
100 MZN0.59070 BHD
250 MZN1.47675 BHD
500 MZN2.95350 BHD
1000 MZN5.90700 BHD
2000 MZN11.81400 BHD
5000 MZN29.53500 BHD
10000 MZN59.07000 BHD