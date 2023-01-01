متكال موزمبيقي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MZN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٬٧١٩٫٤١ bdt

1.00000 MZN = 1.71941 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.9646518.3639
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.915611.1121821.1715
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558480.904817.2245
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01874820.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Bangladeshi Taka
1 MZN1.71941 BDT
5 MZN8.59705 BDT
10 MZN17.19410 BDT
20 MZN34.38820 BDT
50 MZN85.97050 BDT
100 MZN171.94100 BDT
250 MZN429.85250 BDT
500 MZN859.70500 BDT
1000 MZN1719.41000 BDT
2000 MZN3438.82000 BDT
5000 MZN8597.05000 BDT
10000 MZN17194.10000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ميثامبيكان
1 BDT0.58159 MZN
5 BDT2.90797 MZN
10 BDT5.81595 MZN
20 BDT11.63190 MZN
50 BDT29.07975 MZN
100 BDT58.15950 MZN
250 BDT145.39875 MZN
500 BDT290.79750 MZN
1000 BDT581.59500 MZN
2000 BDT1163.19000 MZN
5000 BDT2907.97500 MZN
10000 BDT5815.95000 MZN