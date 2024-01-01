1 رينغيت ماليزي إلى مانات أذربيجاني

تحويل MYR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
0.36 azn

1.00000 MYR = 0.35818 AZN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85651.083889.78291.46921.661890.95752518.4418
1 GBP1.1675411.26545104.8311.715441.940431.1179521.5328
1 USD0.922650.790233182.84081.35561.533390.8841517.0159
1 INR0.0111380.009539170.012071310.01636390.01851010.01067290.205405

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / مانات أذربيجان
1 MYR0.35818 AZN
5 MYR1.79089 AZN
10 MYR3.58177 AZN
20 MYR7.16354 AZN
50 MYR17.90885 AZN
100 MYR35.81770 AZN
250 MYR89.54425 AZN
500 MYR179.08850 AZN
1000 MYR358.17700 AZN
2000 MYR716.35400 AZN
5000 MYR1790.88500 AZN
10000 MYR3581.77000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / رينغيت ماليزي
1 AZN2.79192 MYR
5 AZN13.95960 MYR
10 AZN27.91920 MYR
20 AZN55.83840 MYR
50 AZN139.59600 MYR
100 AZN279.19200 MYR
250 AZN697.98000 MYR
500 AZN1395.96000 MYR
1000 AZN2791.92000 MYR
2000 AZN5583.84000 MYR
5000 AZN13959.60000 MYR
10000 AZN27919.20000 MYR