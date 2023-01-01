5000 بيزو مكسيكي إلى بيزو أوروغواي

تحويل MXN إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ mxn
١١٬٢٧٥٫٤٥ uyu

1.00000 MXN = 2.25509 UYU

Mid-market exchange rate at 15:44
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858451.077289.86751.4631.635220.9466518.6986
1 GBP1.1648911.2548104.6841.704211.904821.1027421.7814
1 USD0.928350.79694183.42691.358151.518030.878817.3585
1 INR0.01112750.009552550.011986510.01627950.01819590.01053380.208068

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / البيزو االأوروجواي
1 MXN2.25509 UYU
5 MXN11.27545 UYU
10 MXN22.55090 UYU
20 MXN45.10180 UYU
50 MXN112.75450 UYU
100 MXN225.50900 UYU
250 MXN563.77250 UYU
500 MXN1127.54500 UYU
1000 MXN2255.09000 UYU
2000 MXN4510.18000 UYU
5000 MXN11275.45000 UYU
10000 MXN22550.90000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Mexican Peso
1 UYU0.44344 MXN
5 UYU2.21720 MXN
10 UYU4.43441 MXN
20 UYU8.86882 MXN
50 UYU22.17205 MXN
100 UYU44.34410 MXN
250 UYU110.86025 MXN
500 UYU221.72050 MXN
1000 UYU443.44100 MXN
2000 UYU886.88200 MXN
5000 UYU2217.20500 MXN
10000 UYU4434.41000 MXN