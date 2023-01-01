100 بيزو مكسيكي إلى بيزو أوروغواي

تحويل MXN إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ mxn
٢٢٥٫٤٨ uyu

1.00000 MXN = 2.25478 UYU

Mid-market exchange rate at 15:43
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858651.0773589.87521.462881.635570.946518.7038
1 GBP1.1646211.25465104.6661.703631.904741.1023121.7819
1 USD0.92820.797035183.42251.357851.518140.8786517.3609
1 INR0.01112650.00955420.011987210.01627680.01819820.01053250.208108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / البيزو االأوروجواي
1 MXN2.25478 UYU
5 MXN11.27390 UYU
10 MXN22.54780 UYU
20 MXN45.09560 UYU
50 MXN112.73900 UYU
100 MXN225.47800 UYU
250 MXN563.69500 UYU
500 MXN1127.39000 UYU
1000 MXN2254.78000 UYU
2000 MXN4509.56000 UYU
5000 MXN11273.90000 UYU
10000 MXN22547.80000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Mexican Peso
1 UYU0.44350 MXN
5 UYU2.21751 MXN
10 UYU4.43502 MXN
20 UYU8.87004 MXN
50 UYU22.17510 MXN
100 UYU44.35020 MXN
250 UYU110.87550 MXN
500 UYU221.75100 MXN
1000 UYU443.50200 MXN
2000 UYU887.00400 MXN
5000 UYU2217.51000 MXN
10000 UYU4435.02000 MXN