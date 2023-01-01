كواشا ملاوية إلى شلن تنزاني

تحويل MWK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٢٬٣١٢٫٥١ tzs

1.00000 MWK = 2.31251 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661860.9647518.367
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915911.1122321.1748
1USD0.937850.813504183.1271.34781.55860.904817.2258
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874970.01088460.207223

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

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MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / الشلن التنزاني
1 MWK2.31251 TZS
5 MWK11.56255 TZS
10 MWK23.12510 TZS
20 MWK46.25020 TZS
50 MWK115.62550 TZS
100 MWK231.25100 TZS
250 MWK578.12750 TZS
500 MWK1156.25500 TZS
1000 MWK2312.51000 TZS
2000 MWK4625.02000 TZS
5000 MWK11562.55000 TZS
10000 MWK23125.10000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Malawian Kwacha
1 TZS0.43243 MWK
5 TZS2.16216 MWK
10 TZS4.32431 MWK
20 TZS8.64862 MWK
50 TZS21.62155 MWK
100 TZS43.24310 MWK
250 TZS108.10775 MWK
500 TZS216.21550 MWK
1000 TZS432.43100 MWK
2000 TZS864.86200 MWK
5000 TZS2162.15500 MWK
10000 TZS4324.31000 MWK