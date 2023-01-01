روبية موريشية إلى بيزو أوروغواي

تحويل MUR إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
852.63 uyu

1.00000 MUR = 0.85263 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / البيزو االأوروجواي
1 MUR0.85263 UYU
5 MUR4.26316 UYU
10 MUR8.52632 UYU
20 MUR17.05264 UYU
50 MUR42.63160 UYU
100 MUR85.26320 UYU
250 MUR213.15800 UYU
500 MUR426.31600 UYU
1000 MUR852.63200 UYU
2000 MUR1705.26400 UYU
5000 MUR4263.16000 UYU
10000 MUR8526.32000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Mauritian Rupee
1 UYU1.17284 MUR
5 UYU5.86420 MUR
10 UYU11.72840 MUR
20 UYU23.45680 MUR
50 UYU58.64200 MUR
100 UYU117.28400 MUR
250 UYU293.21000 MUR
500 UYU586.42000 MUR
1000 UYU1172.84000 MUR
2000 UYU2345.68000 MUR
5000 UYU5864.20000 MUR
10000 UYU11728.40000 MUR