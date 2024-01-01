Mauritius rupisinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile MUR → UYU çevirin

1.000 mur
851,70 uyu

1.00000 MUR = 0.85170 UYU

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7960830.929251.534818.97551.352351.3456583.0377
1 GBP1.2561511.167231.9279423.83611.698751.69034104.308
1 EUR1.076150.8567311.6516820.42051.455331.4481289.361
1 AUD0.651550.5186880.605445112.36350.8811240.87675854.1032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Uruguay Pesosu
1 MUR0.85170 UYU
5 MUR4.25849 UYU
10 MUR8.51698 UYU
20 MUR17.03396 UYU
50 MUR42.58490 UYU
100 MUR85.16980 UYU
250 MUR212.92450 UYU
500 MUR425.84900 UYU
1000 MUR851.69800 UYU
2000 MUR1703.39600 UYU
5000 MUR4258.49000 UYU
10000 MUR8516.98000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Mauritius Rupisi
1 UYU1.17412 MUR
5 UYU5.87060 MUR
10 UYU11.74120 MUR
20 UYU23.48240 MUR
50 UYU58.70600 MUR
100 UYU117.41200 MUR
250 UYU293.53000 MUR
500 UYU587.06000 MUR
1000 UYU1174.12000 MUR
2000 UYU2348.24000 MUR
5000 UYU5870.60000 MUR
10000 UYU11741.20000 MUR