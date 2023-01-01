روبية موريشية إلى كولون سلفادوري

تحويل MUR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
196.07 svc

1.00000 MUR = 0.19607 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / كولون سلفادوري
1 MUR0.19607 SVC
5 MUR0.98035 SVC
10 MUR1.96069 SVC
20 MUR3.92138 SVC
50 MUR9.80345 SVC
100 MUR19.60690 SVC
250 MUR49.01725 SVC
500 MUR98.03450 SVC
1000 MUR196.06900 SVC
2000 MUR392.13800 SVC
5000 MUR980.34500 SVC
10000 MUR1960.69000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Mauritian Rupee
1 SVC5.10023 MUR
5 SVC25.50115 MUR
10 SVC51.00230 MUR
20 SVC102.00460 MUR
50 SVC255.01150 MUR
100 SVC510.02300 MUR
250 SVC1275.05750 MUR
500 SVC2550.11500 MUR
1000 SVC5100.23000 MUR
2000 SVC10200.46000 MUR
5000 SVC25501.15000 MUR
10000 SVC51002.30000 MUR