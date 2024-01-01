Mauritius rupisinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile MUR → SVC çevirin

1.000 mur
190,22 svc

1.00000 MUR = 0.19022 SVC

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567151.0761589.36551.455491.651680.94841518.3707
1 GBP1.1672511.2561104.3091.698881.927861.1070421.4426
1 USD0.929250.796115183.04191.35251.53480.8813517.0708
1 INR0.011190.009586910.012042110.0162870.01848230.01061330.205569

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Mauritius rupisinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / El Salvador Kolonu
1 MUR0.19022 SVC
5 MUR0.95111 SVC
10 MUR1.90222 SVC
20 MUR3.80444 SVC
50 MUR9.51110 SVC
100 MUR19.02220 SVC
250 MUR47.55550 SVC
500 MUR95.11100 SVC
1000 MUR190.22200 SVC
2000 MUR380.44400 SVC
5000 MUR951.11000 SVC
10000 MUR1902.22000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Mauritius Rupisi
1 SVC5.25701 MUR
5 SVC26.28505 MUR
10 SVC52.57010 MUR
20 SVC105.14020 MUR
50 SVC262.85050 MUR
100 SVC525.70100 MUR
250 SVC1314.25250 MUR
500 SVC2628.50500 MUR
1000 SVC5257.01000 MUR
2000 SVC10514.02000 MUR
5000 SVC26285.05000 MUR
10000 SVC52570.10000 MUR