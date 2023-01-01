روبية موريشية إلى كرونة نروجية

تحويل MUR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
241.44 nok

1.00000 MUR = 0.24144 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:15 UTC
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MUR إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / كروني نرويجي
1 MUR0.24144 NOK
5 MUR1.20720 NOK
10 MUR2.41440 NOK
20 MUR4.82880 NOK
50 MUR12.07200 NOK
100 MUR24.14400 NOK
250 MUR60.36000 NOK
500 MUR120.72000 NOK
1000 MUR241.44000 NOK
2000 MUR482.88000 NOK
5000 MUR1207.20000 NOK
10000 MUR2414.40000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Mauritian Rupee
1 NOK4.14181 MUR
5 NOK20.70905 MUR
10 NOK41.41810 MUR
20 NOK82.83620 MUR
50 NOK207.09050 MUR
100 NOK414.18100 MUR
250 NOK1035.45250 MUR
500 NOK2070.90500 MUR
1000 NOK4141.81000 MUR
2000 NOK8283.62000 MUR
5000 NOK20709.05000 MUR
10000 NOK41418.10000 MUR