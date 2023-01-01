روبية موريشية إلى لاري جورجي

تحويل MUR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٦٠٫٢٤ gel

1.00000 MUR = 0.06024 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / لاري جورجي
1 MUR0.06024 GEL
5 MUR0.30122 GEL
10 MUR0.60243 GEL
20 MUR1.20487 GEL
50 MUR3.01217 GEL
100 MUR6.02434 GEL
250 MUR15.06085 GEL
500 MUR30.12170 GEL
1000 MUR60.24340 GEL
2000 MUR120.48680 GEL
5000 MUR301.21700 GEL
10000 MUR602.43400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Mauritian Rupee
1 GEL16.59930 MUR
5 GEL82.99650 MUR
10 GEL165.99300 MUR
20 GEL331.98600 MUR
50 GEL829.96500 MUR
100 GEL1659.93000 MUR
250 GEL4149.82500 MUR
500 GEL8299.65000 MUR
1000 GEL16599.30000 MUR
2000 GEL33198.60000 MUR
5000 GEL82996.50000 MUR
10000 GEL165993.00000 MUR