روبية موريشية إلى ليك ألباني

تحويل MUR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٬٢٣١٫٩٦ all

1.00000 MUR = 2.23196 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MUR إلى ALL مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليك ألباني
1 MUR2.23196 ALL
5 MUR11.15980 ALL
10 MUR22.31960 ALL
20 MUR44.63920 ALL
50 MUR111.59800 ALL
100 MUR223.19600 ALL
250 MUR557.99000 ALL
500 MUR1115.98000 ALL
1000 MUR2231.96000 ALL
2000 MUR4463.92000 ALL
5000 MUR11159.80000 ALL
10000 MUR22319.60000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Mauritian Rupee
1 ALL0.44804 MUR
5 ALL2.24018 MUR
10 ALL4.48036 MUR
20 ALL8.96072 MUR
50 ALL22.40180 MUR
100 ALL44.80360 MUR
250 ALL112.00900 MUR
500 ALL224.01800 MUR
1000 ALL448.03600 MUR
2000 ALL896.07200 MUR
5000 ALL2240.18000 MUR
10000 ALL4480.36000 MUR