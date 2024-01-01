ألف روبية موريشية إلى ليك ألباني

تحويل MUR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
2,069.35 all

1.00000 MUR = 2.06935 ALL

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليك ألباني
1 MUR2.06935 ALL
5 MUR10.34675 ALL
10 MUR20.69350 ALL
20 MUR41.38700 ALL
50 MUR103.46750 ALL
100 MUR206.93500 ALL
250 MUR517.33750 ALL
500 MUR1034.67500 ALL
1000 MUR2069.35000 ALL
2000 MUR4138.70000 ALL
5000 MUR10346.75000 ALL
10000 MUR20693.50000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Mauritian Rupee
1 ALL0.48324 MUR
5 ALL2.41622 MUR
10 ALL4.83244 MUR
20 ALL9.66488 MUR
50 ALL24.16220 MUR
100 ALL48.32440 MUR
250 ALL120.81100 MUR
500 ALL241.62200 MUR
1000 ALL483.24400 MUR
2000 ALL966.48800 MUR
5000 ALL2416.22000 MUR
10000 ALL4832.44000 MUR