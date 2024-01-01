Mauritius rupisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile MUR → ALL çevirin

1.000 mur
2.101,28 all

1.00000 MUR = 2.10128 ALL

13:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7969720.930551.5371619.02031.353451.3466583.0363
1 GBP1.2547511.167641.9287523.86571.698241.68971104.19
1 EUR1.074650.85642511.6519120.44021.454491.4471889.235
1 AUD0.650550.518470.60536112.37370.8804870.87606354.0193

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Arnavutluk Leki
1 MUR2.10128 ALL
5 MUR10.50640 ALL
10 MUR21.01280 ALL
20 MUR42.02560 ALL
50 MUR105.06400 ALL
100 MUR210.12800 ALL
250 MUR525.32000 ALL
500 MUR1050.64000 ALL
1000 MUR2101.28000 ALL
2000 MUR4202.56000 ALL
5000 MUR10506.40000 ALL
10000 MUR21012.80000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Mauritius Rupisi
1 ALL0.47590 MUR
5 ALL2.37950 MUR
10 ALL4.75901 MUR
20 ALL9.51802 MUR
50 ALL23.79505 MUR
100 ALL47.59010 MUR
250 ALL118.97525 MUR
500 ALL237.95050 MUR
1000 ALL475.90100 MUR
2000 ALL951.80200 MUR
5000 ALL2379.50500 MUR
10000 ALL4759.01000 MUR