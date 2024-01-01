100 Arnavutluk lekinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ALL → MUR çevirin

100 all
47,35 mur

1.00000 ALL = 0.47347 MUR

02:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0762589.33341.450841.651830.94802518.3532
1 GBP1.1695211.25875104.4821.696861.931931.1087421.4653
1 USD0.929150.794439183.00431.348051.53480.8808517.0529
1 INR0.0111940.009571060.012047610.01624070.01849060.01061210.205446

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arnavutluk lekinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Mauritius Rupisi
1 ALL0.47347 MUR
5 ALL2.36733 MUR
10 ALL4.73466 MUR
20 ALL9.46932 MUR
50 ALL23.67330 MUR
100 ALL47.34660 MUR
250 ALL118.36650 MUR
500 ALL236.73300 MUR
1000 ALL473.46600 MUR
2000 ALL946.93200 MUR
5000 ALL2367.33000 MUR
10000 ALL4734.66000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Arnavutluk Leki
1 MUR2.11208 ALL
5 MUR10.56040 ALL
10 MUR21.12080 ALL
20 MUR42.24160 ALL
50 MUR105.60400 ALL
100 MUR211.20800 ALL
250 MUR528.02000 ALL
500 MUR1056.04000 ALL
1000 MUR2112.08000 ALL
2000 MUR4224.16000 ALL
5000 MUR10560.40000 ALL
10000 MUR21120.80000 ALL