باتاكا ماكاوية إلى دولار فيجي

تحويل MOP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٢٨١٫٣٩ fjd

1.00000 MOP = 0.28139 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:38 UTC
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MOP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.59681.436751.661420.96418.3664
1GBP1.1534711.22935102.1921.657231.916371.1119421.1848
1USD0.938250.813438183.1271.348051.558850.904517.2325
1INR0.01128710.009785480.012029810.01621680.01875260.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار فيجي
1 MOP0.28139 FJD
5 MOP1.40693 FJD
10 MOP2.81386 FJD
20 MOP5.62772 FJD
50 MOP14.06930 FJD
100 MOP28.13860 FJD
250 MOP70.34650 FJD
500 MOP140.69300 FJD
1000 MOP281.38600 FJD
2000 MOP562.77200 FJD
5000 MOP1406.93000 FJD
10000 MOP2813.86000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Macanese Pataca
1 FJD3.55384 MOP
5 FJD17.76920 MOP
10 FJD35.53840 MOP
20 FJD71.07680 MOP
50 FJD177.69200 MOP
100 FJD355.38400 MOP
250 FJD888.46000 MOP
500 FJD1776.92000 MOP
1000 FJD3553.84000 MOP
2000 FJD7107.68000 MOP
5000 FJD17769.20000 MOP
10000 FJD35538.40000 MOP