كيات ميانماري إلى أوقية موريتانية

تحويل MMK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
18.86 mru

1.00000 MMK = 0.01886 MRU

Mid-market exchange rate at 21:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658140.9646518.8138
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911221.1118621.6854
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513660.880617.1745
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816360.0105670.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Mauritanian Ouguiya
1 MMK0.01886 MRU
5 MMK0.09429 MRU
10 MMK0.18857 MRU
20 MMK0.37714 MRU
50 MMK0.94286 MRU
100 MMK1.88572 MRU
250 MMK4.71430 MRU
500 MMK9.42860 MRU
1000 MMK18.85720 MRU
2000 MMK37.71440 MRU
5000 MMK94.28600 MRU
10000 MMK188.57200 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Myanma Kyat
1 MRU53.03020 MMK
5 MRU265.15100 MMK
10 MRU530.30200 MMK
20 MRU1060.60400 MMK
50 MRU2651.51000 MMK
100 MRU5303.02000 MMK
250 MRU13257.55000 MMK
500 MRU26515.10000 MMK
1000 MRU53030.20000 MMK
2000 MRU106060.40000 MMK
5000 MRU265151.00000 MMK
10000 MRU530302.00000 MMK