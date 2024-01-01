Myanmar kyatından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile MMK → MRU çevirin

1.000 mmk
19,03 mru

1.00000 MMK = 0.01903 MRU

11:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557651.0745589.22261.454731.652520.9484318.3413
1 GBP1.1685511.25565104.261.69991.931031.1082821.4324
1 USD0.93060.7964183.03251.35381.537870.8826517.0688
1 INR0.01120790.009591430.012043510.01630450.01852130.01063020.205568

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Myanmar kyatından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Moritanya Ouguiyası
1 MMK0.01903 MRU
5 MMK0.09513 MRU
10 MMK0.19027 MRU
20 MMK0.38054 MRU
50 MMK0.95134 MRU
100 MMK1.90268 MRU
250 MMK4.75670 MRU
500 MMK9.51340 MRU
1000 MMK19.02680 MRU
2000 MMK38.05360 MRU
5000 MMK95.13400 MRU
10000 MMK190.26800 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Myanmar Kyatı
1 MRU52.55740 MMK
5 MRU262.78700 MMK
10 MRU525.57400 MMK
20 MRU1051.14800 MMK
50 MRU2627.87000 MMK
100 MRU5255.74000 MMK
250 MRU13139.35000 MMK
500 MRU26278.70000 MMK
1000 MRU52557.40000 MMK
2000 MRU105114.80000 MMK
5000 MRU262787.00000 MMK
10000 MRU525574.00000 MMK