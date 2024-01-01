1 Myanmar kyatından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile MMK → MRU çevirin

1 mmk
0,02 mru

1,000K MMK = 0,01888UM MRU

16:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MRU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01890,0190
Düşük0,01880,0186
Ortalama0,01880,0188
Değişim0.31%0.11%
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1 MMK → MRU istatistikleri

MMK → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0189, en düşük 0,0188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0188 oldu. MMK → MRU kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

MMK → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0190, en düşük 0,0186 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0188 oldu. MMK → MRU kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5571,3880,9271,5418,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61310,6681,10913,1660,5665,219
1 EUR1,07938,3621,49811,66219,720,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Moritanya ouguiyası
1 MMK0,01888 MRU
5 MMK0,09439 MRU
10 MMK0,18878 MRU
20 MMK0,37757 MRU
50 MMK0,94392 MRU
100 MMK1,88784 MRU
250 MMK4,71960 MRU
500 MMK9,43920 MRU
1000 MMK18,87840 MRU
2000 MMK37,75680 MRU
5000 MMK94,39200 MRU
10000 MMK188,78400 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Myanmar Kyatı
1 MRU52,97060 MMK
5 MRU264,85300 MMK
10 MRU529,70600 MMK
20 MRU1.059,41200 MMK
50 MRU2.648,53000 MMK
100 MRU5.297,06000 MMK
250 MRU13.242,65000 MMK
500 MRU26.485,30000 MMK
1000 MRU52.970,60000 MMK
2000 MRU105.941,20000 MMK
5000 MRU264.853,00000 MMK
10000 MRU529.706,00000 MMK