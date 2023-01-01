كيات ميانماري إلى فورنت مجري

تحويل MMK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
165 huf

1.00000 MMK = 0.16498 HUF

Mid-market exchange rate at 21:21
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.912851.5137818.65730.7919857.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604470.0431890.5323050.02259590.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704121.1117213.7020.5816365.25315
1 EUR1.0954538.39551.4916211.6582720.43810.86767.8357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Hungarian Forint
1 MMK0.16498 HUF
5 MMK0.82489 HUF
10 MMK1.64978 HUF
20 MMK3.29956 HUF
50 MMK8.24890 HUF
100 MMK16.49780 HUF
250 MMK41.24450 HUF
500 MMK82.48900 HUF
1000 MMK164.97800 HUF
2000 MMK329.95600 HUF
5000 MMK824.89000 HUF
10000 MMK1649.78000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Myanma Kyat
2000 HUF12122.82000 MMK
5000 HUF30307.05000 MMK
10000 HUF60614.10000 MMK
15000 HUF90921.15000 MMK
20000 HUF121228.20000 MMK
30000 HUF181842.30000 MMK
40000 HUF242456.40000 MMK
50000 HUF303070.50000 MMK
60000 HUF363684.60000 MMK
100000 HUF606141.00000 MMK
150000 HUF909211.50000 MMK
200000 HUF1212282.00000 MMK