كيات ميانماري إلى جنيه مصري

تحويل MMK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
14.71 egp

1.00000 MMK = 0.01471 EGP

Mid-market exchange rate at 14:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095591.29351.49181.658340.964618.8139
1 GBP1.152611.26265105.2231.719411.911371.111821.6845
1 USD0.912850.791985183.3351.361751.513780.880517.1738
1 INR0.01095370.009503630.011999810.01634070.01816490.01056580.206081

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه مصري
1 MMK0.01471 EGP
5 MMK0.07357 EGP
10 MMK0.14714 EGP
20 MMK0.29429 EGP
50 MMK0.73572 EGP
100 MMK1.47143 EGP
250 MMK3.67857 EGP
500 MMK7.35715 EGP
1000 MMK14.71430 EGP
2000 MMK29.42860 EGP
5000 MMK73.57150 EGP
10000 MMK147.14300 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Myanma Kyat
1 EGP67.96120 MMK
5 EGP339.80600 MMK
10 EGP679.61200 MMK
20 EGP1359.22400 MMK
50 EGP3398.06000 MMK
100 EGP6796.12000 MMK
250 EGP16990.30000 MMK
500 EGP33980.60000 MMK
1000 EGP67961.20000 MMK
2000 EGP135922.40000 MMK
5000 EGP339806.00000 MMK
10000 EGP679612.00000 MMK