كيات ميانماري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MMK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
39.70 btn

1.00000 MMK = 0.03970 BTN

Mid-market exchange rate at 11:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095591.29351.491691.658470.9646518.8204
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911511.1118621.6919
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513890.8805517.1797
1 INR0.01095370.009503630.011999810.01633950.01816630.01056640.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / نغولتروم بوتاني
1 MMK0.03970 BTN
5 MMK0.19852 BTN
10 MMK0.39705 BTN
20 MMK0.79410 BTN
50 MMK1.98525 BTN
100 MMK3.97049 BTN
250 MMK9.92623 BTN
500 MMK19.85245 BTN
1000 MMK39.70490 BTN
2000 MMK79.40980 BTN
5000 MMK198.52450 BTN
10000 MMK397.04900 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Myanma Kyat
1 BTN25.18580 MMK
5 BTN125.92900 MMK
10 BTN251.85800 MMK
20 BTN503.71600 MMK
50 BTN1259.29000 MMK
100 BTN2518.58000 MMK
250 BTN6296.45000 MMK
500 BTN12592.90000 MMK
1000 BTN25185.80000 MMK
2000 BTN50371.60000 MMK
5000 BTN125929.00000 MMK
10000 BTN251858.00000 MMK