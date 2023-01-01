5 نغولتروم بوتاني إلى كيات ميانماري

تحويل BTN إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
١٢٦٫٩٧ mmk

1.00000 BTN = 25.39380 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079189.2721.46581.666950.954118.4062
1GBP1.1690411.2615104.3621.713561.948711.1153821.5174
1USD0.92670.792707182.72821.358351.544760.8842517.057
1INR0.01120170.009582070.012087810.01641940.01867270.01068860.206181

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Myanma Kyat
1 BTN25.39380 MMK
5 BTN126.96900 MMK
10 BTN253.93800 MMK
20 BTN507.87600 MMK
50 BTN1269.69000 MMK
100 BTN2539.38000 MMK
250 BTN6348.45000 MMK
500 BTN12696.90000 MMK
1000 BTN25393.80000 MMK
2000 BTN50787.60000 MMK
5000 BTN126969.00000 MMK
10000 BTN253938.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / نغولتروم بوتاني
1 MMK0.03938 BTN
5 MMK0.19690 BTN
10 MMK0.39380 BTN
20 MMK0.78759 BTN
50 MMK1.96898 BTN
100 MMK3.93796 BTN
250 MMK9.84490 BTN
500 MMK19.68980 BTN
1000 MMK39.37960 BTN
2000 MMK78.75920 BTN
5000 MMK196.89800 BTN
10000 MMK393.79600 BTN