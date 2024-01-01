Myanmar kyatından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MMK → BTN çevirin

1.000 mmk
39,51 btn

1.00000 MMK = 0.03951 BTN

12:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855861.0741589.19531.454241.652540.94830518.3418
1 GBP1.1684211.25495104.2091.699011.930691.1080121.429
1 USD0.9310.796844183.0381.353851.538460.8828517.0756
1 INR0.01121140.009596140.012042710.0163040.01852720.01063190.205636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bhutan Ngultrumu
1 MMK0.03951 BTN
5 MMK0.19756 BTN
10 MMK0.39511 BTN
20 MMK0.79023 BTN
50 MMK1.97557 BTN
100 MMK3.95115 BTN
250 MMK9.87787 BTN
500 MMK19.75575 BTN
1000 MMK39.51150 BTN
2000 MMK79.02300 BTN
5000 MMK197.55750 BTN
10000 MMK395.11500 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Myanmar Kyatı
1 BTN25.30910 MMK
5 BTN126.54550 MMK
10 BTN253.09100 MMK
20 BTN506.18200 MMK
50 BTN1265.45500 MMK
100 BTN2530.91000 MMK
250 BTN6327.27500 MMK
500 BTN12654.55000 MMK
1000 BTN25309.10000 MMK
2000 BTN50618.20000 MMK
5000 BTN126545.50000 MMK
10000 BTN253091.00000 MMK