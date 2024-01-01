50 Myanmar kyatından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MMK → BTN çevirin

50 mmk
1,99 btn

1,000K MMK = 0,03983Nu. BTN

21:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03990,0399
Düşük0,03970,0395
Ortalama0,03980,0397
Değişim0.25%0.45%
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1 MMK → BTN istatistikleri

MMK → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0399, en düşük 0,0397 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0398 oldu. MMK → BTN kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

MMK → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0399, en düşük 0,0395 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0397 oldu. MMK → BTN kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3870,9271,53918,280,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63910,6681,10913,1780,5665,223
1 EUR1,07938,3831,49711,66119,7280,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bhutan Ngultrumu
1 MMK0,03983 BTN
5 MMK0,19914 BTN
10 MMK0,39828 BTN
20 MMK0,79656 BTN
50 MMK1,99140 BTN
100 MMK3,98281 BTN
250 MMK9,95703 BTN
500 MMK19,91405 BTN
1000 MMK39,82810 BTN
2000 MMK79,65620 BTN
5000 MMK199,14050 BTN
10000 MMK398,28100 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Myanmar Kyatı
1 BTN25,10790 MMK
5 BTN125,53950 MMK
10 BTN251,07900 MMK
20 BTN502,15800 MMK
50 BTN1.255,39500 MMK
100 BTN2.510,79000 MMK
250 BTN6.276,97500 MMK
500 BTN12.553,95000 MMK
1000 BTN25.107,90000 MMK
2000 BTN50.215,80000 MMK
5000 BTN125.539,50000 MMK
10000 BTN251.079,00000 MMK