دينار مقدوني إلى دينار بحريني

تحويل MKD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٦٫٥١١ bhd

1.00000 MKD = 0.00651 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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MKD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437771.661780.9643518.3766
1GBP1.1531411.2295102.1961.657981.91631.1120321.1912
1USD0.93790.813339183.121.34851.55860.9044517.2356
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622350.01875120.01088130.207358

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Bahraini Dinar
1 MKD0.00651 BHD
5 MKD0.03256 BHD
10 MKD0.06511 BHD
20 MKD0.13023 BHD
50 MKD0.32556 BHD
100 MKD0.65113 BHD
250 MKD1.62782 BHD
500 MKD3.25564 BHD
1000 MKD6.51127 BHD
2000 MKD13.02254 BHD
5000 MKD32.55635 BHD
10000 MKD65.11270 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دينار مقدوني
1 BHD153.58000 MKD
5 BHD767.90000 MKD
10 BHD1535.80000 MKD
20 BHD3071.60000 MKD
50 BHD7679.00000 MKD
100 BHD15358.00000 MKD
250 BHD38395.00000 MKD
500 BHD76790.00000 MKD
1000 BHD153580.00000 MKD
2000 BHD307160.00000 MKD
5000 BHD767900.00000 MKD
10000 BHD1535800.00000 MKD