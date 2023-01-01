ليو مولدوفي إلى فرنك سويسري

تحويل MDL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
6227 xpf

1.00000 MDL = 6.22660 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:31 UTC
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MDL إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.59761.437691.66170.9642518.3593
1GBP1.1533411.2293102.1791.658081.916441.112121.1737
1USD0.93820.813471183.121.34881.558970.9046517.2242
1INR0.0112870.009786710.012030810.01622710.01875560.01088370.207221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / فرنك الـ CFP
1 MDL6.22660 XPF
5 MDL31.13300 XPF
10 MDL62.26600 XPF
20 MDL124.53200 XPF
50 MDL311.33000 XPF
100 MDL622.66000 XPF
250 MDL1556.65000 XPF
500 MDL3113.30000 XPF
1000 MDL6226.60000 XPF
2000 MDL12453.20000 XPF
5000 MDL31133.00000 XPF
10000 MDL62266.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / مولدوفى Leu
1 XPF0.16060 MDL
5 XPF0.80300 MDL
10 XPF1.60601 MDL
20 XPF3.21202 MDL
50 XPF8.03005 MDL
100 XPF16.06010 MDL
250 XPF40.15025 MDL
500 XPF80.30050 MDL
1000 XPF160.60100 MDL
2000 XPF321.20200 MDL
5000 XPF803.00500 MDL
10000 XPF1606.01000 MDL