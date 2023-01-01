2000 فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

تحويل XPF إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

2000 xpf
324.66 mdl

1.00000 XPF = 0.16233 MDL

Mid-market exchange rate at 03:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87461.083590.14181.484881.674130.9627518.7648
1 GBP1.1433811.23885103.0661.697781.914171.1007921.4553
1 USD0.922950.8072183.1951.370451.545120.8885517.3187
1 INR0.01109360.009702510.0120210.01647270.01857220.01068030.20817

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / مولدوفى Leu
1 XPF0.16233 MDL
5 XPF0.81165 MDL
10 XPF1.62330 MDL
20 XPF3.24660 MDL
50 XPF8.11650 MDL
100 XPF16.23300 MDL
250 XPF40.58250 MDL
500 XPF81.16500 MDL
1000 XPF162.33000 MDL
2000 XPF324.66000 MDL
5000 XPF811.65000 MDL
10000 XPF1623.30000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / فرنك الـ CFP
1 MDL6.16029 XPF
5 MDL30.80145 XPF
10 MDL61.60290 XPF
20 MDL123.20580 XPF
50 MDL308.01450 XPF
100 MDL616.02900 XPF
250 MDL1540.07250 XPF
500 MDL3080.14500 XPF
1000 MDL6160.29000 XPF
2000 MDL12320.58000 XPF
5000 MDL30801.45000 XPF
10000 MDL61602.90000 XPF