Moldova leyinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MDL → XPF çevirin

1.000 mdl
6.238 xpf

1.00000 MDL = 6.23801 XPF

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855431.0735589.14851.453641.651620.9478118.3317
1 GBP1.16911.255104.2161.699331.930771.1079921.4301
1 USD0.93150.796813183.04081.354051.538460.8828517.0758
1 INR0.01121720.009595440.012042310.01630580.01852660.01063150.205631

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Moldova leyinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / CFP Frangı
1 MDL6.23801 XPF
5 MDL31.19005 XPF
10 MDL62.38010 XPF
20 MDL124.76020 XPF
50 MDL311.90050 XPF
100 MDL623.80100 XPF
250 MDL1559.50250 XPF
500 MDL3119.00500 XPF
1000 MDL6238.01000 XPF
2000 MDL12476.02000 XPF
5000 MDL31190.05000 XPF
10000 MDL62380.10000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Moldova Leyi
1 XPF0.16031 MDL
5 XPF0.80154 MDL
10 XPF1.60308 MDL
20 XPF3.20616 MDL
50 XPF8.01540 MDL
100 XPF16.03080 MDL
250 XPF40.07700 MDL
500 XPF80.15400 MDL
1000 XPF160.30800 MDL
2000 XPF320.61600 MDL
5000 XPF801.54000 MDL
10000 XPF1603.08000 MDL