Moldova leyinden CFP frangına Geçmiş Döviz Kurları
Moldova leyinden CFP frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Moldova leyinden (MDL) CFP frangına (XPF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MDL - XPF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Moldova leyi → CFP frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Moldova leyi CFP frangına döviz kuru şu anda 6,266, dünden bu yana %0.199 değerinde değişti. Moldova leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.238 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Moldova leyi CFP frangına döviz kuru en yüksek değeri 6,266 (01-08-2024) ile en düşük değeri 6,174 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.449 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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